Новости Татарстана

В двух районах Татарстана за день утонули двое мужчин

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В Татарстане за один день утонули двое мужчин, и оба купались там, где это делать нельзя. Трагедии произошли в Апастовском и Сабинском районах, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Сначала погиб мужчина в селе Старый Юмралы. Он плавал в пруду с другом и неожиданно ушел под воду. Очевидцы вытащили его метрах в пяти от берега с глубины около двух метров и попытались провести реанимацию, но спасти его не удалось. Водоем не предназначен для купания — на берегу установлен запрещающий аншлаг. Приятелей погибшего привлекли к административной ответственности за купание в необорудованном месте.

Второй случай произошел на пруду у села Мичанбаш Сабинского района. Водолазы извлекли тело 25-летнего мужчины, оно находилось примерно в 25 метрах от берега на глубине четырех метров. По предварительным данным, молодой человек тоже купался в запрещенном месте, а причиной гибели названо нарушение правил безопасности на воде.

В республиканском МЧС ранее сообщали, что больше всего погибших в этом купальном сезоне — в Казани и Зеленодольском районе, по четыре человека. По данным на 23 июля, на водоемах Татарстана погиб 31 человек, включая троих детей. Основные причины — падение в воду (15 случаев) и купание в необорудованных местах (9 случаев).

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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