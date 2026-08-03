Экономика

Индия установила рекорд импорта нефти из России в июле 2026: 2,8 млн б/с

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Импорт российской нефти в Индию в июле 2026 год...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Рекордный показатель поставок нефти из России зафиксирован в Индии: в июле 2026 года объём импорта достиг 2,8 млн барр./сутки и оказался выше половины всех закупок страны, пишет Таймс оф Индиа.

По данным судового мониторинга Kpler, суммарный импорт Индии в июле составил чуть более 5 млн барр./сутки — незначительно больше, чем в июне. Росту поставок из РФ способствовала доступность партий: для экспорта высвободились дополнительные объёмы.

Индийские заводы восстановили закупки у поставщиков из Персидского залива после перебоев, вызванных региональным конфликтом. Отгрузки Саудовской Аравии выросли с 290 тыс. до 420 тыс. барр./сутки, Ирак после падения до нуля в апреле нарастил поставки с 67 тыс. до 130 тыс., а ОАЭ снизили их с 510 тыс. до 460 тыс., оставшись вторым по величине поставщиком.

Импорт сжиженного нефтяного газа по-прежнему зависит от США: в июле американские поставки превысили 900 тыс. тонн, что составило около 73% от общих 1,2 млн тонн.

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