Индексация зарплат бюджетников: 6,8% в 2027 году и 7,1% к 2029-му

Бюджетные ассигнования на оплату труда отдельных категорий работников федеральных госучреждений будут расти ежегодно начиная с 2027 года. Ориентир — средняя зарплата: ее рост заложен на уровне 6,8% в 2027 году, 6,9% в 2028 году и 7,1% в 2029 году. Это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы, с которой ознакомился ТАСС.

В документе указано, что законодательно установленный объем бюджетных ассигнований уточнен на темп роста среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций: 6,8% в 2027 году, 6,9% в 2028 году, 7,1% в 2029 году с 1 января. Цель — сохранение соотношения средней заработной платы в соответствии с указами президента Российской Федерации.

Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Правительство России направило на рассмотрение в Госдуму проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов.