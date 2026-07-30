Gears of War: E-Day — детали мультиплеера и дата выхода

Студия The Coalition опубликовала детальный разбор мультиплеера Gears of War: E-Day. Релиз игры на PC и Xbox Series намечен на 6 октября, а владельцы Premium-издания смогут начать играть с 1 октября.

В ролике показаны два ключевых направления: PvP-сражения и кооперативное выживание против волн противников. В кооперативе игроки распределяются по классам, что позволяет эффективно выполнять задачи на новых картах. PvP-режим построен по классической схеме, но с нововведениями — на старте доступны командный бой насмерть и ещё три режима, а в будущем появятся временные с уникальным геймплеем.

За успехи в боях игроки получают медали и повышают ранг в соревновательных плейлистах. В игре также присутствуют все фирменные элементы серии: мощная броня, огромное оружие и кровавые расправы.

Как сообщается в материале Игромании, предзаказы уже открыты. Системные требования новинки можно найти в отдельной публикации.