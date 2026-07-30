Технологии

Gears of War: E-Day — детали мультиплеера и дата выхода

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Разбор мультиплеера Gears of War: E-Day: PvP и ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Студия The Coalition опубликовала детальный разбор мультиплеера Gears of War: E-Day. Релиз игры на PC и Xbox Series намечен на 6 октября, а владельцы Premium-издания смогут начать играть с 1 октября.

В ролике показаны два ключевых направления: PvP-сражения и кооперативное выживание против волн противников. В кооперативе игроки распределяются по классам, что позволяет эффективно выполнять задачи на новых картах. PvP-режим построен по классической схеме, но с нововведениями — на старте доступны командный бой насмерть и ещё три режима, а в будущем появятся временные с уникальным геймплеем.

За успехи в боях игроки получают медали и повышают ранг в соревновательных плейлистах. В игре также присутствуют все фирменные элементы серии: мощная броня, огромное оружие и кровавые расправы.

Как сообщается в материале Игромании, предзаказы уже открыты. Системные требования новинки можно найти в отдельной публикации.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Интересное в Казани

7 часов назад

Почему даже опытные прорабы ошибаются при выборе техники

Интересное в Казани

3 часа назад

«Я думал, у меня сердечный приступ»: истории успешных казанцев, которые столкнулись с панической атакой

можно ли пожаловаться на соседей за тараканов

Технологии

13 часов назад

MakeUseOf: отключение RAM Plus освобождает память на Android

Интересное в Казани

3 дня назад

Не спросили и пожалели: редакция ProKazan собрала 7 вопросов, которые стоит задать перед покупкой дома в Казани

монолитные работы в Челябинске

Технологии

день назад

TSMC достигла 20 000 пластин в месяц по 2-нм техпроцессу

Технологии

день назад

Ответы ИИ теперь появляются в 43% запросов Google

Технологии

11 часов назад

Обновление Samsung привело к разряду и перегреву Galaxy S25 и S24 Ultra

Новости России

день назад

Долгий сон у кошки: пять признаков, что питомцу нужна помощь

Кулинария

день назад

Маринованный чеснок на зиму: хрустит и исчезает со стола первым
Новости Казани
13 минут назад

Срок хранения брошенных авто в Казани могут сократить до трех месяцев

В Казани планируют сократить срок хранения брош...

Технологии

час назад

Бюджетные смартфоны лишатся мощных процессоров и качественных дисплеев

Новости Татарстана

2 часа назад

В Тюлячинском районе появится промпарк «Лидер»

Технологии

2 часа назад

Яндекс выпустил ТВ Станцию MiniLED с 4K и 144 Гц

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане на выходных обещают дождливую погоду и до плюс 26 градусов
Казанский зооботсад осмотрел изъятых на Баумана...
Новости Казани
час назад

Казанский зооботсад осмотрел изъятых на Баумана животных

Не у нас

3 часа назад

Госдума усиливает борьбу со страховым мошенничеством

Наука

3 часа назад

Татарстанских соколов-балобанов за неделю заметили в четырех регионах России

Технологии

3 часа назад

iPhone 16 Plus в России подешевел до 63 тысяч рублей
В Татарстане исчезнут восемь населенных пунктов...
Новости Татарстана
2 часа назад

В Татарстане исчезнут восемь населенных пунктов — их названия не раскрывают