Новости Казани

VII Республиканский конкурс красоты и успешности «Миссис Татарстан-2026»

Служба новостей Автор статьи

Общественная организация «Мисс Татарстан» проводит VII Республиканский конкурс красоты и успешности «Миссис Татарстан-2026» для семейных женщин.

Конкурс направлен на популяризацию образа современной женщины, успешно совмещающей семью и социальную активность, сочетающую в себе интеллект и внешнюю привлекательность, конкурентоспособность и доброту. В приоритет конкурса ставятся гармоничность и естественность участниц. Приветствуется здоровый образ жизни, участие в благотворительных и экологических проектах. Конкурс пропагандирует традиционные семейные ценности.

Финал конкурса состоится 7 августа КЦ «Московский». Начало в 18.00 часов.

Финалистки будут соревноваться в четырех конкурсных выступлениях: «Визитка», «Конкурс талантов», «Спортивный» и «Блиц-интервью». Жюри определит двух основных победительниц: «Миссис Казань – 2026» и «Миссис Татарстан - 2026».

Победительницы получают возможность участия в российских и международных конкурсах красоты, представляя Республику Татарстан и Россию.

Дирекция конкурса «Мисс Татарстан»:

г. Казань, ул. Зои Космодемьянской д.5

тел.: +7 (987) 290-10-29;
+7 (843) 528-30-28

e-mail: misstatarstan@inbox.ru
www.misstatarstan.ru

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