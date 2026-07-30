Общественная организация «Мисс Татарстан» проводит VII Республиканский конкурс красоты и успешности «Миссис Татарстан-2026» для семейных женщин.

Конкурс направлен на популяризацию образа современной женщины, успешно совмещающей семью и социальную активность, сочетающую в себе интеллект и внешнюю привлекательность, конкурентоспособность и доброту. В приоритет конкурса ставятся гармоничность и естественность участниц. Приветствуется здоровый образ жизни, участие в благотворительных и экологических проектах. Конкурс пропагандирует традиционные семейные ценности.

Финал конкурса состоится 7 августа КЦ «Московский». Начало в 18.00 часов.

Финалистки будут соревноваться в четырех конкурсных выступлениях: «Визитка», «Конкурс талантов», «Спортивный» и «Блиц-интервью». Жюри определит двух основных победительниц: «Миссис Казань – 2026» и «Миссис Татарстан - 2026».

Победительницы получают возможность участия в российских и международных конкурсах красоты, представляя Республику Татарстан и Россию.