Новости Казани

Истребитель и Ту-214 кружили над Казанью: жители жаловались на шум

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Несколько часов над Казанью кружили истребитель и пассажирский Ту-214. Гул самолетов встревожил горожан — после отмены режима опасности многие испугались новой тревоги. Но власти заявили: это тренировочные полеты.

Жители массово жаловались в чат мэрии на сильный шум и отсутствие предупреждения. «Перепугали детей с утра. Можно было и предупредить», — написал один из казанцев. Другие отмечали, что в нынешней обстановке стоило бы анонсировать такие мероприятия заранее.

В мэрии сообщили, что не контролируют организацию полетов и не могут их комментировать. Однако представители фактически подтвердили, что это тренировочные вылеты. В минпромторге Татарстана на вопрос Inkazan о предупреждении ответили: полеты не анонсируют.

В соцсетях появились видео из разных районов: истребитель маневрирует над центром, а Ту-214 пролетает на небольшой высоте. Жители продолжают обсуждать, почему о таких полетах не сообщили заранее.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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