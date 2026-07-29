TSMC достигла 20 000 пластин в месяц по 2-нм техпроцессу

Тайваньский производитель чипов TSMC вышел на объём 20 000 кремниевых пластин в месяц на новейшем 2-нм техпроцессе. Серийное производство по этой технологии стартовало в конце 2025 года на заводе Fab 20.

По сравнению с предыдущим 3-нм поколением число заказчиков 2-нм техпроцесса выросло в четыре раза. Среди клиентов — Apple, которая использует процессор A20 Pro для будущего iPhone 18 Pro, и AMD с серверными процессорами EPYC нового поколения. Пока на долю 2 нм приходится лишь 3 % выручки компании.

Конкурент Intel выпускает аналогичный по уровню процесс 18А на двух заводах в США, достигая около 30 000 пластин в месяц.