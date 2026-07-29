Технологии

TSMC достигла 20 000 пластин в месяц по 2-нм техпроцессу

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Тайваньский производитель чипов TSMC вышел на объём 20 000 кремниевых пластин в месяц на новейшем 2-нм техпроцессе. Серийное производство по этой технологии стартовало в конце 2025 года на заводе Fab 20.

По сравнению с предыдущим 3-нм поколением число заказчиков 2-нм техпроцесса выросло в четыре раза. Среди клиентов — Apple, которая использует процессор A20 Pro для будущего iPhone 18 Pro, и AMD с серверными процессорами EPYC нового поколения. Пока на долю 2 нм приходится лишь 3 % выручки компании.

Конкурент Intel выпускает аналогичный по уровню процесс 18А на двух заводах в США, достигая около 30 000 пластин в месяц.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

НХЛ сняла все вопросы о допуске сборной РФ на Кубок мира-2028

Интересное в Казани

день назад

Не спросили и пожалели: редакция ProKazan собрала 7 вопросов, которые стоит задать перед покупкой дома в Казани

как избавиться от борщевика на участке самый эффективный способ

Новости России

день назад

Наше молоко удивило американца: почему вкус показался странным

Не у нас

день назад

Теперь это закон. Правила переводов изменятся

ремонт ресивера yamaha в Санкт-Петербурге

Технологии

день назад

Создан первый в России космический двигатель на криптоне

Технологии

день назад

Деревянные артефакты из Атакамы оказались древними копьеметалками

Технологии

8 часов назад

Ответы ИИ теперь появляются в 43% запросов Google

Технологии

17 часов назад

Эксперт предупредил о ненадежности паролей с именем и годом рождения
Технологии
13 часов назад

ChatGPT перестал копировать стиль живых писателей

ChatGPT перестала копировать стиль живых писате...

Кулинария

45 минут назад

Варенье из белой смородины: янтарный сироп и целые ягоды

Интересное в Казани

день назад

«Хочу вернуть волосы за один раз»: врач из Казани объяснил, когда пересадка требует нескольких этапов

Новости Татарстана

2 часа назад

Для детей-сирот в Татарстане закупят 90 квартир на 408 млн

Новости Татарстана

6 часов назад

В Пестречинском районе за рождение ребенка выплатят 15 тысяч рублей
В Казани полыхает автобус: показываем видео
Новости Казани
13 часов назад

В Казани полыхает автобус: показываем видео

Новости Казани

6 часов назад

Из-за центра Загитовой в Казани отключат воду в 600 домах

Новости Татарстана

8 часов назад

Минэкологии Татарстана проверило воздух в Челнах после жалоб на запах

Новости России

9 часов назад

Долгий сон у кошки: пять признаков, что питомцу нужна помощь
Зубы стираются, а вы не знаете: стоматолог из К...
Интересное в Казани
5 дней назад

Зубы стираются, а вы не знаете: стоматолог из Казани объяснила, как распознать бруксизм до сколов и трещин