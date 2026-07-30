MakeUseOf: отключение RAM Plus освобождает память на Android

Издание MakeUseOf выпустило рекомендации по освобождению места на Android-смартфонах, предложив в первую очередь отключить функцию RAM Plus. Этот инструмент использует встроенную память для расширения оперативной, но, по мнению авторов, реальной пользы не приносит, а отнимает несколько гигабайт.

Среди других способов — отключение резервного копирования фотографий. Как отмечается, многие смартфоны, включая Samsung, создают дубликаты снимков (оригинал и резервную копию). Отключить это можно в настройках через параметр «Предварительное редактирование резервных копий». Также рекомендуется периодически очищать встроенный журнал событий с помощью кода *#9900# в приложении «Телефон» и удалять редко используемые системные приложения.

Материал ссылается на публикацию BGR, где утверждается, что 6 ГБ оперативной памяти для современных смартфонов недостаточно, и советуют выбирать модели с 8–12 ГБ. Все советы носят рекомендательный характер и не гарантируют результат на всех устройствах.