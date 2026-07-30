ЦБ установил правила маржинальной торговли криптовалютой и цифровыми правами

Российский рынок криптовалют делает ещё один шаг к легальной инфраструктуре. Банк России подготовил требования, при которых брокеры смогут принимать криптовалюты и цифровые права как обеспечение по маржинальным позициям, а клиенты — совершать короткие продажи.

Новость важна не только для профессиональных инвесторов. В проекте указания говорится, что маржинальные сделки смогут заключать и квалифицированные, и неквалифицированные инвесторы, но для последних операции с криптовалютой будут ограничены лимитами Банка России.

Что именно предложил Банк России

Регулятор опубликовал проект указания, который меняет порядок работы брокеров с маржинальными сделками. Сейчас брокеры рассчитывают показатели риска по операциям с ценными бумагами, валютой, драгоценными металлами, фьючерсами и опционами.

Теперь к этому перечню планируется добавить криптовалюты и цифровые права. Об этом сообщил Банк России, разместив проект для оценки регулирующего воздействия.

«Регулятор установил требования, при которых брокеры смогут принимать криптовалюты и цифровые права в качестве обеспечения маржинальных позиций, а их клиенты — совершать короткие продажи», сообщили в Банке России.

Проще говоря, криптоактивы смогут учитываться в портфеле инвестора как часть обеспечения для сделок с плечом. Но это не означает свободную торговлю без ограничений: брокеры должны будут контролировать риски по установленным правилам.

Что такое маржинальная торговля простыми словами

Маржинальная торговля — это сделки с использованием заёмных средств или активов брокера. Инвестор может открыть позицию больше, чем позволили бы только его собственные деньги.

Такая схема даёт шанс заработать больше, но так же быстро увеличивает убытки. Если рынок идёт против клиента, брокер может потребовать пополнить счёт или принудительно закрыть позицию.

Поэтому маржинальная торговля с криптовалютой особенно чувствительна к риску. Криптоактивы могут резко меняться в цене за короткое время, а при плече даже небольшое движение рынка способно привести к серьёзным потерям.

Короткие продажи: что разрешат клиентам брокеров

Короткая продажа — это ставка на снижение цены актива. Инвестор берёт актив у брокера, продаёт его, а затем рассчитывает купить дешевле и вернуть.

Если цена действительно падает, инвестор зарабатывает на разнице. Если цена растёт, убыток может быстро увеличиваться.

В традиционном фондовом рынке короткие продажи давно используются, но по криптовалюте такой механизм в российской регулируемой инфраструктуре выглядит особенно заметным шагом. Он делает рынок более сложным, но одновременно требует жёсткого контроля.

Кто сможет совершать такие сделки

В проекте указано, что маржинальные сделки смогут заключать как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы.

Однако для неквалифицированных инвесторов операции с криптовалютой должны проходить с учётом лимитов, которые установит Банк России. Это важная оговорка: массовому розничному инвестору не дадут бесконтрольно брать плечо под высоковолатильный актив.

«Нормативы показывают запас прочности портфеля инвестора и позволяют определить границы, в которых брокер может совершать сделки за счёт заёмных средств», пояснили в Банке России.

Иными словами, доступ будет, но не по принципу «всем всё разрешили». Регулятор пытается встроить криптовалюту в знакомую брокерскую модель риск-контроля.

Как будут считать риск

Брокеры уже используют нормативы покрытия риска для контроля маржинальных операций. Эти показатели показывают, насколько портфель клиента выдерживает изменение цен.

Если запас прочности достаточный, брокер может позволить клиенту открыть сделку с плечом. Если риск становится слишком высоким, позицию могут ограничить или закрыть принудительно.

Теперь такие расчёты хотят распространить на криптовалюты и цифровые права. Это должно снизить вероятность ситуации, когда инвестор теряет больше, чем способен покрыть, а брокер получает проблемы с исполнением обязательств.

Почему это не «полная легализация крипты для всех»

Новость легко прочитать как разрешение свободной маржинальной торговли криптовалютой для любого клиента. Но это упрощение.

Речь идёт о проекте указания и о сделках через регулируемых посредников — брокеров. Кроме того, Банк России ранее отдельно сообщил о новом этапе регулирования криптовалют и цифровых прав, где операции должны проходить через инфраструктуру с установленными правилами. Подробности этой логики регулятор раскрывал в сообщении Банка России.

Криптовалюта при этом остаётся высокорисковым активом. Возможность принять её в обеспечение не делает её аналогом банковского вклада или классической облигации.

Что такое цифровые права

Цифровые права — это права, существующие в информационной системе и регулируемые российским законодательством. Они могут быть связаны с денежными требованиями, правами по ценным бумагам, участием в капитале и другими инструментами.

Для инвестора это не то же самое, что обычная криптовалюта вроде биткоина. Цифровые права выпускаются и обращаются в рамках правовой инфраструктуры.

Именно поэтому Банк России рассматривает криптовалюты и цифровые права рядом, но не как полностью одинаковые активы. Для брокеров это разные инструменты, по которым нужно считать риск и определять допустимое обеспечение.

Почему неквалифицированным инвесторам введут лимиты

Неквалифицированные инвесторы обычно считаются менее защищённой категорией. Они могут не иметь достаточного опыта, чтобы оценить последствия сделок с плечом и коротких продаж.

Криптовалюты добавляют ещё один уровень риска: высокая волатильность, круглосуточная торговля, технические риски хранения и резкие движения цены на новостях.

Поэтому лимиты для неквалифицированных инвесторов — не формальность, а попытка ограничить потери. Для части клиентов это может выглядеть как барьер, но без него маржинальная криптоторговля способна быстро стать источником массовых убытков.

Чем это важно для брокеров

Для брокеров новые правила открывают потенциально большой рынок, но одновременно повышают требования к риск-менеджменту.

Им придётся учитывать криптоактивы в расчётах, следить за ставками риска, контролировать принудительное закрытие позиций и соблюдать ограничения для разных категорий клиентов.

Если правила будут приняты, брокеры смогут расширить продуктовую линейку. Но конкурировать придётся не только удобством приложения, а качеством контроля рисков и прозрачностью условий для клиента.

Что это значит для инвесторов

Для опытных инвесторов появится больше инструментов: криптоактивы можно будет использовать в обеспечении маржинальных позиций, а также открывать короткие позиции.

Для новичков главный риск в том, что внешне такие сделки могут выглядеть так же просто, как покупка акции в приложении. На деле маржинальная торговля требует понимания плеча, ликвидации, волатильности и размера возможного убытка.

Перед использованием таких инструментов инвестору придётся внимательно читать условия брокера: какие активы принимаются в обеспечение, какой дисконт применяется, когда возникает маржин-колл и при каких уровнях позиция будет закрыта.

Почему рынок отреагировал на новость

Криптовалюта долго находилась в серой зоне между интересом инвесторов и осторожной позицией регулятора. Теперь Банк России постепенно описывает правила, по которым такие активы могут войти в легальный оборот через лицензированных участников рынка.

Для рынка это сигнал: криптовалюты не просто обсуждают, их начинают включать в конкретные брокерские регламенты. Для инвесторов это означает больше возможностей, но и больше ответственности.

Финансовые издания, включая РБК, также обратили внимание, что изменения касаются именно маржинальных сделок и коротких продаж, а не бытового использования криптовалюты.

Главный риск: плечо усиливает не только прибыль

Криптовалюта сама по себе может резко дорожать и дешеветь. Если к этому добавить заёмные средства, цена ошибки возрастает.

Инвестор может быть прав в долгосрочном прогнозе, но временное движение рынка против позиции приведёт к принудительному закрытию. В таком случае он потеряет деньги до того, как рынок развернётся в ожидаемую сторону.

Именно поэтому маржинальная торговля криптовалютой больше подходит тем, кто понимает риск, заранее ограничивает размер позиции и не использует последние деньги.

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