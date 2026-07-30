Крыжовник на зиму без варки: ягоды остаются свежими, как с куста

Крыжовник часто превращают в варенье, но при долгой варке ягоды теряют свежий вкус, цвет и упругость. Если хочется сохранить летнюю кислинку и аромат, лучше обойтись без кастрюли: понадобится только блендер, сахар, контейнеры и морозилка.

Такая заготовка получается ближе не к классическому варенью, а к свежему ягодному десерту. Зимой её можно есть ложкой, добавлять в творог, кашу, блины, оладьи, йогурт или использовать как кисло-сладкую прослойку для домашней выпечки.

Почему крыжовник лучше замораживать без варки

Крыжовник хорошо подходит для холодной заготовки: у него плотная кожица, яркая кислинка и насыщенный вкус. При заморозке ягоды сохраняют больше свежести, чем при кипячении в сиропе.

Главное — убрать лишнюю воду. Если отправить мокрый крыжовник в морозилку, на ягодах появятся кристаллы льда, а после разморозки масса станет водянистой.

«В этой заготовке всё решает подготовка. Ягоды должны быть сухими, а порции — небольшими, чтобы зимой не размораживать лишнее», рассказала автор блога «Сейчас приготовим!».

Как подготовить крыжовник

Сначала переберите ягоды. Уберите мягкие, подпорченные, треснувшие и потемневшие экземпляры. Для заморозки лучше всего подходит плотный спелый крыжовник.

Оторвите хвостики и сухие чашелистики. Это самая долгая часть работы, но именно она делает заготовку аккуратной.

Промойте крыжовник под проточной водой и разложите на полотенце. Дайте ягодам хорошо обсохнуть. Если времени мало, можно промокнуть их бумажными полотенцами и оставить ещё на 30 минут.

Лишняя влага — главный враг красивой заморозки. Чем суше ягоды, тем лучше сохранится текстура.

Способ №1. Красный крыжовник с пюре-заливкой

Этот вариант хорош для красного и розового крыжовника. Получается десерт с целыми ягодами в густом ягодном пюре.

Отберите самые красивые и спелые ягоды — примерно половину от общего объёма. Разложите их по небольшим контейнерам.

Оставшийся крыжовник измельчите блендером до состояния пюре. Если хотите более нежную текстуру, протрите массу через сито, чтобы убрать косточки и грубые части кожицы.

Добавьте сахар по вкусу и взбейте пюре 3–4 минуты, пока сахар полностью не растворится. Затем залейте целые ягоды в контейнерах этим пюре.

Закройте крышками и уберите в морозилку.

Сколько сахара добавлять

Для сладкого спелого крыжовника можно взять 250–300 г сахара на 1 кг ягод. Для кислого — 400–500 г.

Если заготовка предназначена именно для морозилки, сахара можно класть меньше, чем в обычное варенье. Здесь он нужен не столько для длительного хранения при комнатной температуре, сколько для вкуса и более мягкой текстуры.

Но совсем без сахара пюре может получиться резким и после заморозки стать более кислым на вкус.

Способ №2. Зелёный крыжовник как киви

Зелёный крыжовник после измельчения часто напоминает по вкусу киви: кисло-сладкий, свежий, с лёгкой терпкостью.

Промытые и обсушенные ягоды пробейте блендером до состояния пюре. Добавьте 300 г сахара на 1 кг крыжовника и тщательно перемешайте.

Если сахар растворяется плохо, оставьте пюре при комнатной температуре на 15–20 минут, затем снова перемешайте или слегка взбейте миксером.

Разлейте массу по контейнерам, не заполняя их до самого края. При заморозке объём немного увеличится, поэтому оставьте небольшой запас.

Лайфхак: что делать со жмыхом

Если вы протираете пюре через сито, остаётся жмых с кожицей и косточками. Выбрасывать его не обязательно.

Из жмыха можно сварить быстрый компот, морс или ягодный соус. Залейте его водой, доведите до кипения, добавьте сахар по вкусу и процедите.

Так из одного килограмма ягод получится и нежная замороженная заготовка, и напиток к обеду.

Как правильно замораживать крыжовник

Лучше использовать небольшие контейнеры объёмом 200–250 мл. Это удобная разовая порция: достали, разморозили и съели без повторного замораживания.

Повторно замораживать ягодное пюре не стоит. После второго цикла оно теряет вкус, становится водянистым и хуже хранится.

Контейнеры нужно подписать: «крыжовник», дата, количество сахара. Зимой это сильно упрощает жизнь, особенно если в морозилке много разных ягод.

Национальный центр домашнего консервирования США рекомендует для заморозки использовать качественные ягоды, подходящую тару и быстро помещать продукт в морозильную камеру, чтобы сохранить вкус и текстуру. National Center for Home Food Preservation

Как размораживать, чтобы ягоды не стали кашей

Не размораживайте крыжовник в микроволновке. От резкого нагрева ягоды быстро размягчаются, а пюре становится жидким.

Лучший способ — переложить контейнер из морозилки в холодильник на несколько часов. Если нужно быстрее, оставьте заготовку при комнатной температуре примерно на час.

После разморозки крыжовник лучше съесть за 1–2 дня. Хранить открытую порцию нужно только в холодильнике.

С чем подавать крыжовник без варки

Самый простой вариант — есть как холодный ягодный десерт. Особенно вкусно, если пюре не до конца разморозилось и напоминает мягкий сорбет.

Крыжовник хорошо сочетается с творогом, сметаной, натуральным йогуртом, сырниками, блинами, оладьями и овсяной кашей.

Зелёное пюре можно добавлять в смузи, а красный крыжовник в заливке — подавать к мороженому или использовать как прослойку для бисквита.

Если вкус кажется слишком кислым, добавьте немного мёда уже после разморозки.

Почему заготовка может получиться водянистой

Первая причина — ягоды плохо просушили после мытья. Вода превращается в лёд, а после разморозки отделяется от пюре.

Вторая причина — слишком мало сахара при очень кислой ягоде. Сахар помогает сделать текстуру мягче и вкус более сбалансированным.

Третья причина — повторная заморозка. Размороженную массу нельзя снова убирать в морозилку: она потеряет структуру.

Четвёртая причина — слишком крупные контейнеры. Большая порция долго промерзает и потом долго оттаивает, из-за чего качество хуже.

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