В Тюлячинском районе появится промпарк «Лидер»

В Тюлячинском районе готовят к запуску новый промышленный парк «Лидер». Он разместится на трёх участках муниципальной земли у выезда из Тюлячей, вдоль трассы Арск — Тюлячи.

Подготовка документации и выбор управляющей компании намечены на III–IV кварталы 2026 года. Парк задуман многопрофильным: от тяжёлой и автомобильной до фармацевтики и переработки сельхозпродукции. Инвесторов уже ищут, но сколько рабочих мест появится — пока неясно. Цифру назовут после подписания соглашений с резидентами. Объём вложений тоже пока не определён — его подсчитает управляющая компания.

В районе уже есть один промпарк — «Тюлячи», открытый в 2012 году. Его четвёртая очередь обошлась в 65,9 млн рублей, а пятая, на 2026 год, — в 91,7 млн. Руководитель агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на апрельском форуме отметила, что у района большой потенциал на ближайшие 5–7 лет.