Новости Татарстана

В Нурлатском районе открыли мост, решивший многолетнюю проблему паводков

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Нурлатском районе открыли новый мост через ре...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Жители деревни Урняк в Нурлатском районе больше не будут отрезаны от «большой земли» во время паводка — для них открыли новый капитальный мост через реку Большой Черемшан. Старая переправа каждую весну уходила под воду, и люди оставались изолированными от райцентра.

Новое сооружение рассчитано на легковой и грузовой транспорт, включая тяжелую технику. На мосту оборудовали пешеходные дорожки, барьерные ограждения и освещение. Теперь обеспечен круглогодичный проезд для экстренных служб.

Глава района Дамир Ишкинеев назвал объект долгожданным: «Ежегодно паводок затапливал старый мост и отсекал жителей. Теперь этого не будет». Он поблагодарил Раиса Татарстана и строительную компанию «Мостовик» за работу с опережением сроков.

На открытие приехали не только местные, но и уроженцы из Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска. Гендиректор «Мостовика» Рустем Валеев вспомнил, как в паводок видел очередь машин и людей, переходивших реку пешком — жители не жаловались, а благодарили строителей.

От имени сельчан выступила Талия Каримова: «Теперь мы спокойно будем ездить, не переживая, что паводок оставит без дороги». Мост возвели на железобетонных опорах, устойчивых к размыву и ледоходу.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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