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Казанский зооботсад осмотрел изъятых на Баумана животных

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Изъятые на Баумана животные сейчас находятся в ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Казанский зооботсад попали животные, которых изъяли на улице Баумана — там их незаконно использовали для фотосъемки с туристами. Среди постояльцев — яванская макака, макака-резус и зеленокрылый ара. Сейчас они в карантине под присмотром ветеринаров. Специалисты оценивают их состояние и оказывают необходимую помощь. Дальнейшую судьбу животных решит Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора. После всех проверок они определят, куда отправятся обезьяны и попугай.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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