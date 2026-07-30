Казанский зооботсад осмотрел изъятых на Баумана животных

В Казанский зооботсад попали животные, которых изъяли на улице Баумана — там их незаконно использовали для фотосъемки с туристами. Среди постояльцев — яванская макака, макака-резус и зеленокрылый ара. Сейчас они в карантине под присмотром ветеринаров. Специалисты оценивают их состояние и оказывают необходимую помощь. Дальнейшую судьбу животных решит Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора. После всех проверок они определят, куда отправятся обезьяны и попугай.