Google представила Lyria 3.5 — обновленную ИИ-модель для музыки

Компания Google выпустила обновление своей нейросети для генерации музыки — Lyria 3.5, которая уже доступна в сервисе Google Flow Music. В компании заявляют, что новая версия значительно превзошла предыдущую: мелодии стали сложнее, а вокал звучит реалистичнее и эмоциональнее, с более четким произношением. Кроме того, улучшилось качество текстов песен, а ИИ лучше понимает запросы пользователей. Пользователи получили расширенные возможности управления процессом создания музыки.