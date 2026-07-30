Новости Казани

Реконструкция очистных сооружений «Казаньоргсинтеза» идет с опережением графика

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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На «Казаньоргсинтезе» реконструкция очистных сооружений выполнена уже на 53% — и это с опережением графика. СИБУР вложил в проект 2,8 миллиарда рублей.

Росприроднадзор дал положительное заключение по первому этапу, сообщил гендиректор Айрат Сафин. Все природоохранные мероприятия выполнены, объект готовят к вводу.

Проектирование завершено, закуплено более 75% оборудования. На стройплощадке готовность 39% при плане 36% — металлоконструкции смонтированы, трубы испытаны.

Эксперты отмечают: современные технологии очистки снизят нагрузку на экологию. Выиграют все жители Казани и гости города, подчеркнула директор Института экологии КФУ Светлана Селивановская.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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