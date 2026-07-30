Срок хранения брошенных авто в Казани могут сократить до трех месяцев

Владельцы брошенных в Казани машин смогут забрать их через три месяца — вдвое быстрее, чем сейчас. Соответствующий проект постановления исполком города направил на антикоррупционную экспертизу.

Сейчас срок хранения таких автомобилей составляет полгода. Если за это время хозяин не объявился, транспортное средство утилизируют. Новый документ предлагает сократить этот срок до трех месяцев.

Изменения коснутся Порядка выявления, учета, перемещения, хранения и утилизации бесхозяйных авто. Проект уже доступен на портале правовой информации Татарстана.

Если постановление примут, владельцам придется быстрее решать судьбу своего имущества — иначе машина отправится на утилизацию раньше.