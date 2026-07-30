Новости Казани

AZUR air продлила рейсы Казань—Анталья до 25 октября

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Авиакомпания AZUR air решила продлить сезон рейсов из Казани в Анталью до 25 октября. Дополнительные вылеты по четвергам начались ещё 30 июля и теперь будут продолжаться почти до конца осени, сообщили в пресс-службе аэропорта Казани. Таким образом, казанцы смогут летать на популярный турецкий курорт даже в октябре, когда на побережье ещё стоит теплая погода. В пресс-службе аэропорта отметили, что рейсы выполняются на комфортабельных лайнерах и что продление программы — реакция на высокий спрос. Для многих туристов это возможность застать так называемый бархатный сезон. Авиакомпания AZUR air — один из крупных чартерных перевозчиков, выполняющих рейсы в Турцию из Казани. Это отличная новость для тех, кто планирует осенний отпуск: можно успеть на море в октябре.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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