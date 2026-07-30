Технологии

Обновление Samsung привело к разряду и перегреву Galaxy S25 и S24 Ultra

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Владельцы флагманских смартфонов Samsung массово жалуются на проблемы после установки июльского обновления безопасности. На форумах и Reddit пользователи сообщают, что аккумулятор разряжается на 5–7% за час в режиме ожидания, а корпус устройства нагревается даже без нагрузки.

Один из владельцев Galaxy S25 Ultra зафиксировал падение заряда с 85% до 5% за ночь. Кроме того, многие отмечают снижение скорости зарядки. Неполадки затронули также модель Galaxy S24 Ultra.

По данным портала Notebookcheck, Samsung пока не предоставила официальных комментариев. Ожидается, что компания выпустит исправляющий патч в ближайшее время.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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