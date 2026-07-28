Технологии

Ответы ИИ теперь появляются в 43% запросов Google

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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К маю 2026 года ответы, сгенерированные искусственным интеллектом, стали появляться в 43% поисковых запросов Google. Об этом сообщает Techcrunch со ссылкой на данные аналитической компании Similarweb. В июне 2025 года их доля составляла лишь 15%.

За аналогичный период количество посещений раздела «Режим ИИ» выросло с 126 млн до 279 млн. Пользователи всё чаще формулируют запросы в разговорной форме, а не набором ключевых слов, что увеличивает время на платформе.

Владельцы сайтов недовольны, так как ответы ИИ используют их контент, но не приводят к переходам. Хотя количество ответов со ссылками выросло в пять раз за год, к маю 2026 года лишь 6,8% запросов к ChatGPT в США содержали ссылки на источники. Доля посещений этих ссылок достигла 60% в конце мая.

Согласно отчёту Google, среднестатистический сотрудник использует ИИ лишь для 21% рабочих задач. В США Gemini применяют около 70% профессий, однако 86% взаимодействий пришлись на нерабочие запросы — от готовки до навигации по госуслугам.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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