Нехватка смартфонов с eSIM тормозит переход на цифровые SIM-карты

В России технология eSIM набирает популярность: по данным «Билайна», число абонентов с цифровыми SIM-картами за год выросло в полтора раза, а сервис Unisimka сообщил о росте новых регистраций на 78% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Среднегодовой рост в мире, по информации GSMA Intelligence, за последние три года составил около 85%, хотя в этом году темпы замедлятся до 67%.

Основное преимущество eSIM — возможность использовать несколько номеров на одном устройстве. Большинство пользователей подключают два номера, а более трети — три и более. Среди популярных сценариев — разделение личного и рабочего номеров, подключение разных операторов для лучшего покрытия и использование местных профилей в поездках.

Корпоративный сегмент также активно внедряет eSIM: особенно востребована технология в логистике, международных перевозках и у дальнобойщиков, которым важна стабильная связь на маршруте. Однако, как рассказали «РГ» в «Билайне», главным барьером остается нехватка совместимых смартфонов. В «МегаФоне» отметили, что дополнительно мешает недоверие части абонентов, хотя профиль защищен на аппаратном уровне.

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, добавление eSIM-чипа стоит несколько долларов, что заметно для бюджетных устройств, но не для премиальных. Основательница Unisimka Анна Кашницкая сравнила ситуацию с переходом на беспроводные наушники и USB-C: рынок уже реагирует появлением eSIM-модулей, вставляемых в SIM-лоток. Таким образом, массовый переход на eSIM будет постепенным, по мере обновления парка устройств.