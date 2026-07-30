Ученые из Тель-Авива проверят ИИ на наличие сознания за $3 млн
Исследовательская группа Тель-Авивского университета получила грант в размере трех миллионов долларов на изучение возможности существования сознания у искусственного интеллекта. Проект предполагает не только анализ существующих нейросетей, но и разработку практических тестов для выявления субъективного опыта в алгоритмах.
Однако многие специалисты сомневаются в принципиальной возможности сознания вне биологических организмов. Нейробиолог Анил Сет из Сассекского университета опасается, что исследовательское поле могут полностью захватить ИТ-компании, сместив фокус с физиологии мозга на поиск вычислительных сигнатур. Кроме того, экспертов беспокоит коммерческое преувеличение возможностей чат-ботов, например Claude от Anthropic, и гуманизация ИИ среди пользователей.
Попытки обнаружить субъективный опыт в больших языковых моделях пока сталкиваются с методологическими трудностями из-за отсутствия единой теории человеческого сознания. Тем не менее растущий интерес технологических гигантов открывает новые возможности для междисциплинарных проектов, объединяющих нейробиологию, философию и компьютерные науки. Как отметил ученый Эрик Хоэль из Bicameral Labs, исследование сознания ИИ может помочь лучше понять уязвимости существующих концепций сознания человека.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец