Технологии

Ученые из Тель-Авива проверят ИИ на наличие сознания за $3 млн

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Исследовательская группа Тель-Авивского университета получила грант в размере трех миллионов долларов на изучение возможности существования сознания у искусственного интеллекта. Проект предполагает не только анализ существующих нейросетей, но и разработку практических тестов для выявления субъективного опыта в алгоритмах.

Однако многие специалисты сомневаются в принципиальной возможности сознания вне биологических организмов. Нейробиолог Анил Сет из Сассекского университета опасается, что исследовательское поле могут полностью захватить ИТ-компании, сместив фокус с физиологии мозга на поиск вычислительных сигнатур. Кроме того, экспертов беспокоит коммерческое преувеличение возможностей чат-ботов, например Claude от Anthropic, и гуманизация ИИ среди пользователей.

Попытки обнаружить субъективный опыт в больших языковых моделях пока сталкиваются с методологическими трудностями из-за отсутствия единой теории человеческого сознания. Тем не менее растущий интерес технологических гигантов открывает новые возможности для междисциплинарных проектов, объединяющих нейробиологию, философию и компьютерные науки. Как отметил ученый Эрик Хоэль из Bicameral Labs, исследование сознания ИИ может помочь лучше понять уязвимости существующих концепций сознания человека.

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