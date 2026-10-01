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Решение на базе ИИ поможет оградить пожилых татарстанцев от звонков мошенников

Служба новостей Автор статьи
МТС запустила бесплатный инструмент для комплек...

Фото: пресс-служба ПАО "МТС"

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МТС запустила бесплатный инструмент для комплексной защиты абонентов. Теперь жители Татарстана и других регионов смогут получать СМС и push-уведомления, если их пожилым родственникам позвонят мошенники. Решение позволит вовремя вмешаться и помочь близким, пока те не успели перевести деньги или сообщить личные данные злоумышленникам.

Новая функция бесплатна для всех пользователей МТС. Для её подключения абоненту необходимо создать семейную группу в приложении оператора, а затем добавить близкого человека с ролью «пожилой». Если во время звонка этому человеку система распознаёт признаки мошенничества, организатор автоматически получит push или СМС-уведомление с предупреждением и основной информацией, кому и когда поступил нежелательный звонок. Этого будет достаточно, чтобы сразу связаться с родственником и предупредить его о потенциальном обмане.

По данным «МТС Защитник», с января по август 2026 года было предотвращено около миллиона нежелательных вызовов пожилым татарстанцам в возрасте 65+. Их средняя продолжительность составила 15 секунд. Чаще всего мошенники звонили от лица социальных служб, пенсионных фондов и организаций, оказывающих коммунальные услуги. Больше всего таких звонков пришлось на Москву — 22% от всех, далее следуют Санкт-Петербург (7%) и Краснодар (7%).

«Пожилые люди — одна из самых уязвимых категорий для звонков мошенников. Они чаще доверяют незнакомцам, хуже распознают новые схемы и могут постесняться рассказать о звонке близким. Наша новая функция решает эту проблему просто: родственник узнаёт об опасном звонке сразу и сможет вмешаться в тот самый момент, когда его пожилому близкому угрожает опасность. Это бесплатный и понятный инструмент, который сможет подключить каждый из наших абонентов», — комментирует директор Центра продуктов телеком-технологий МТС Андрей Бийчук.

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