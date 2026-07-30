Наука

В ночь на 31 июля татарстанцы смогут увидеть пик двойного метеорного потока

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В ночь на 31 июля жители Татарстана смогут набл...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В ночь на 31 июля жители Татарстана станут свидетелями пика двойного метеорного потока. Это редкое явление, когда два метеорных потока достигают максимума одновременно. Речь идет о Южных дельта-Акваридах и Альфа-Каприкорнидах. Лучшее время для наблюдения — после полуночи и до рассвета. Чтобы увидеть падающие звезды, лучше уехать за город, подальше от городских огней. Смотреть стоит на южную часть неба. Обычно в такие ночи можно заметить до 25 метеоров в час. Яркие болиды и медленные огненные шары сделают это зрелище незабываемым. Не забудьте запастись терпением и теплыми вещами — даже летней ночью бывает прохладно.

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