В ночь на 31 июля татарстанцы смогут увидеть пик двойного метеорного потока

В ночь на 31 июля жители Татарстана станут свидетелями пика двойного метеорного потока. Это редкое явление, когда два метеорных потока достигают максимума одновременно. Речь идет о Южных дельта-Акваридах и Альфа-Каприкорнидах. Лучшее время для наблюдения — после полуночи и до рассвета. Чтобы увидеть падающие звезды, лучше уехать за город, подальше от городских огней. Смотреть стоит на южную часть неба. Обычно в такие ночи можно заметить до 25 метеоров в час. Яркие болиды и медленные огненные шары сделают это зрелище незабываемым. Не забудьте запастись терпением и теплыми вещами — даже летней ночью бывает прохладно.