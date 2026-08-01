Новости Татарстана

Собираемость платежей за ЖКУ в Татарстане в июне составила 101,7%

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В июне 2026 года собираемость платежей за ЖКУ в...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В июне 2026 года жители Татарстана заплатили за жилищно-коммунальные услуги больше, чем им было начислено. Собираемость платежей составила 101,7% — это на 0,4 процентного пункта ниже, чем в июне 2025-го, когда показатель был 102,1%. Превышение ста процентов означает: татарстанцы не только расплатились за текущий месяц, но и сократили долги за предыдущие периоды.

Данные озвучил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Дамир Шайдуллин. За январь—июнь средний уровень собираемости достиг 98,7%, что на 0,2% выше, чем за первое полугодие 2025 года. А среднегодовой показатель составляет 99,5% — то есть почти каждый начисленный рубль в итоге доходит до бюджета.

Отдельно в ведомстве отмечают рост электронных платежей: их доля в общем объеме оплат поднялась до 82%. Всё больше жителей Казани и районов республики предпочитают оплачивать квитанции онлайн — это быстрее и удобнее, чем стоять в очередях или идти в банк.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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