Сборная Татарстана разгромила Курскую область со счетом 55:0

Сборная Татарстана забила 55 очков и не пропустила ни одного в матче Спартакиады. Курская область уступила с разгромным счетом 0:55. Уже после второго периода стало ясно, что гости останутся без набранных баллов, но борьбы не получилось даже во второй половине.

Казанцы действовали как единый механизм. Быстрые передачи, перехваты и молниеносные атаки заставали соперника врасплох. Каждая попытка доносилась до конца, поэтому табло уходило все дальше от нуля на стороне гостей. Курские спортсмены пытались отвечать, но защита сборной Татарстана работала без сбоев.

Разница в классе была видна почти во всех эпизодах. Спартакиада собрала сильнейшие региональные команды, и такая заявка на победу не может остаться незамеченной. Тренерский штаб может быть доволен и тактикой, и самоотдачей игроков.

Болельщикам матч поднял настроение, а соперникам оставил пищу для размышлений. Следующий тур покажет, сумеет ли Татарстан закрепить успех и повторить столь мощное выступление.