Технологии

Доцент МИРЭА назвал SMS-коды на Госуслугах главной уязвимостью

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Доцент РТУ МИРЭА Алексей Двилянский предупредил...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Алексей Двилянский, кандидат технических наук и доцент РТУ МИРЭА, заявил, что SMS-коды для входа на «Госуслуги» стали одной из главных уязвимостей системы защиты.

По словам эксперта, злоумышленники звонят жертвам, представляясь сотрудниками банков или госсервисов, и убеждают продиктовать код из сообщения. После этого они получают доступ к паспортным данным, СНИЛС и ИНН, а затем оформляют кредиты.

Код действует целый час и привязан к SIM-карте: её можно подменить или перехватить. Но чаще всего мошенникам не требуется взлом — достаточно обманом выманить код у владельца.

Более безопасными альтернативами эксперт называет одноразовые коды в мессенджере MAX с доппроверкой, приложения-аутентификаторы, биометрию и вход по QR-кодам. При этом он предупредил, что ни одна технология не защитит, если пользователь сам передаст данные: в таком случае нужно прекратить разговор и перезвонить в организацию по официальному номеру.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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