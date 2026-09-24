Экономика

Минфин заложил в бюджет двойную индексацию страховых пенсий в 2027 году

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Минфин РФ сообщил, что страховые пенсии в 2027 ...

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Средства на индексацию пенсий и пособий предусмотрены в проекте бюджета. Как сообщил Минфин РФ 24 сентября, страховые пенсии в 2027 году будут повышены дважды.

Первое повышение намечено на февраль: с 1 февраля выплаты проиндексируют на 6,8%. Второе произойдет в апреле — с 1 апреля страховую часть пенсии дополнительно увеличат еще на 3,3%.

К концу 2027 года средний размер пенсии по старости составит около 30 тыс. рублей.

Ранее, 23 сентября, Соцфонд России назвал регионы с самым высоким средним размером пенсии. В целом по стране показатель пенсионного обеспечения по итогам августа составил 25 469 рублей, а лидером стала Чукотка с 42 273 рублями. Далее идут Ненецкий автономный округ (38 949 рублей), Магаданская область (37 863 рубля), Камчатский край (37 599 рублей) и Ханты-Мансийский АО – Югра (37 207 рублей).

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