Экономика

Биткоин превысил $80000 после заявления члена совета управляющих ФРС

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Биткоин превысил $80000 на фоне ослабления опас...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Курс биткоина в четверг, 3 сентября, превысил $80000 на фоне смягчения опасений инвесторов по поводу повышения ставки ФРС США. Об этом сообщает Coindesk.

Поводом для роста стали комментарии члена совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера. Он заявил, что поддержит сохранение ставки на сентябрьском заседании, однако окончательное решение будет зависеть от августовских данных по инфляции.

Сейчас ставка ФРС находится на уровне 3,5–3,75%. Ближайшее заседание регулятора запланировано на 15–16 сентября 2026 года.

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