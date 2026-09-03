Технологии

Обзор Amazfit Cheetah 2 Ultra: часы для бега по горам

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Редакция Ferra.ru оценила смарт-часы Amazfit Cheetah 2 Ultra на 8 из 10. Модель позиционируется как специализированное устройство для трейлраннинга — бега по пересечённой местности со значительными перепадами высот. Именно этим объясняется набор функций и даже предустановленные циферблаты.

Часы получили 1,5-дюймовый AMOLED-экран с пиковой яркостью 3000 кд/м², поддержку Always On Display и 64 Гбайт встроенной памяти. Благодаря Wi-Fi карты можно загружать без смартфона. Корпус титановый, стекло сапфировое, в комплекте два ремешка — силиконовый и нейлоновый.

Производитель заявляет до 30 дней работы в экономичном режиме. При активном использовании с включённым Always On Display и постоянным отслеживанием параметров часы держат заряд 10–14 дней. При этом устройство рассчитано на использование при температуре от 0 °C, а от ныряния и дайвинга производитель рекомендует воздержаться.

В обзоре отмечается, что Amazfit Cheetah 2 Ultra подходят только трейлраннерам. Для поклонников других видов спорта или дайвинга больше подойдут Amazfit T-Rex 3 Pro, T-Rex Ultra 2 или Huawei Watch GT 6 Pro. Сравнение проводилось с Garmin Forerunner 970. Автор материала — Денис Русаков, Ferra.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Картошку натираю прямо в форму и добавляю фарш: через 40 минут получается ужин без отдельного гарнира

Интересное в Казани

день назад

Тишина входит в стоимость: где под Казанью отдыхают те, кто устал от шума и суеты

перекись от грибка в погребе

Кулинария

день назад

Кабачковая запеканка разваливается при нарезке: одна ошибка оставляет внутри слишком много жидкости

Интересное в Казани

3 дня назад

Выбрать автошколу в Казани сложнее, чем кажется: сравнили рейтинг, отзывы и статистику сдачи экзаменов

мужской педикюр в Нижнем Новгороде

Кулинария

день назад

Кабачковые оладьи получаются мокрыми внутри: одна ошибка с тертыми овощами портит даже хорошее тесто

Не у нас

день назад

На российских АЗС идет возврат бензина К2 после многолетнего запрета

Кулинария

день назад

Черствый хлеб не выбрасываю: замачиваю в яичной смеси — на завтрак получается лучше обычных гренок

Кулинария

день назад

Огурцы сморщиваются прямо в банке: одна мелочь при подготовке влияет на результат сильнее специй

Кулинария

день назад

Пельмени после варки слипаются еще до подачи: одна привычка после кастрюли портит даже хорошее тесто
Новости Татарстана
2 часа назад

Высокая пожарная опасность в Татарстане: объявлено штормовое предупреждение

В Татарстане с 4 по 7 сентября ожидается высока...

Технологии

8 минут назад

Биолог назвал рискованным и непредсказуемым скрещивание генов человека и комара

Гид по Казани

день назад

Казань для искателей впечатлений: собрали гид по местам, которые не оставят равнодушным

Технологии

41 минуту назад

Обзор Amazfit Cheetah 2 Ultra: часы для бега по горам

Технологии

час назад

«Одноклассники» запустили нейросеть для создания аватаров и подарков
Годовой эксперимент: iPhone 17 Pro без чехла и ...
Технологии
3 часа назад

Годовой эксперимент: iPhone 17 Pro без чехла и стекла получил царапины, но работает

Кулинария

час назад

Оладьи готовлю без привычного количества муки: какой один продукт помогает им сохранить форму

Технологии

час назад

Acer возродила Packard Bell к его столетию на выставке IFA 2026

Технологии

2 часа назад

Windows станет менее навязчивой: настройки, которые советует изменить MakeUseOf
Следы от носков и тяжесть в ногах: когда казанц...
Интересное в Казани
6 дней назад

Следы от носков и тяжесть в ногах: когда казанцам пора бежать к флебологу, а не мазать ноги кремом