Обзор Amazfit Cheetah 2 Ultra: часы для бега по горам

Редакция Ferra.ru оценила смарт-часы Amazfit Cheetah 2 Ultra на 8 из 10. Модель позиционируется как специализированное устройство для трейлраннинга — бега по пересечённой местности со значительными перепадами высот. Именно этим объясняется набор функций и даже предустановленные циферблаты.

Часы получили 1,5-дюймовый AMOLED-экран с пиковой яркостью 3000 кд/м², поддержку Always On Display и 64 Гбайт встроенной памяти. Благодаря Wi-Fi карты можно загружать без смартфона. Корпус титановый, стекло сапфировое, в комплекте два ремешка — силиконовый и нейлоновый.

Производитель заявляет до 30 дней работы в экономичном режиме. При активном использовании с включённым Always On Display и постоянным отслеживанием параметров часы держат заряд 10–14 дней. При этом устройство рассчитано на использование при температуре от 0 °C, а от ныряния и дайвинга производитель рекомендует воздержаться.

В обзоре отмечается, что Amazfit Cheetah 2 Ultra подходят только трейлраннерам. Для поклонников других видов спорта или дайвинга больше подойдут Amazfit T-Rex 3 Pro, T-Rex Ultra 2 или Huawei Watch GT 6 Pro. Сравнение проводилось с Garmin Forerunner 970. Автор материала — Денис Русаков, Ferra.ru.