Технологии

Годовой эксперимент: iPhone 17 Pro без чехла и стекла получил царапины, но работает

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Журналист ZDNet год тестировал iPhone 17 Pro бе...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Журналист ZDNet Керри Ван провёл эксперимент, в течение года используя iPhone 17 Pro без чехла и защитного стекла. По его словам, смартфон в целом сохранил вид нового, однако без следов эксплуатации не обошлось.

На дисплее за это время появилось множество царапин: достаточно глубоких, чтобы их нельзя было скрыть плёнкой, но не настолько серьёзных, чтобы считаться трещинами. По краям экрана возникли небольшие засветы — возможно, из-за истирания олеофобного покрытия. На металлических торцах образовались мелкие сколы, которых, как считает автор, практически невозможно избежать.

Несмотря на это, общее состояние айфона Ван назвал удовлетворительным. Он рекомендует использовать хотя бы самый дешёвый и тонкий чехол, а также избегать тёмных корпусов, на которых дефекты заметнее.

В конце августа журналисты How-To Geek отмечали, что современные смартфоны достаточно прочны для использования без чехла.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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