Apple запатентовала iMac с ручкой для переноски

Компания Apple получила патент на дизайн моноблока iMac, который может стать удобнее для перемещения. В документации описаны два решения, упрощающие транспортировку устройства.

Первое решение — специальная подставка, которая не только удерживает экран, но и может служить хранилищем для зарядных устройств, проводов или блока питания. Соединение осуществляется через разъём, похожий на тот, что используется в iPad.

Второе решение — складная ручка на задней панели корпуса. В сложенном состоянии её верхняя часть выступает над компьютером, что облегчает переноску iMac между комнатами или в другие места.

Пока это только патент, и неизвестно, когда такие модели появятся в продаже.