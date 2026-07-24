Китайские ИИ-модели обходятся в десятки раз дешевле американских

Китайские разработчики искусственного интеллекта выпускают нейросетевые модели, которые значительно дешевле американских аналогов и часто являются опенсорсными. Это создает серьезную конкуренцию для США, где затраты на ИИ-сектор огромны. Например, стоимость 1 млн выходных токенов для модели GLM-5.2 от Z.ai составляет $1,92, тогда как у Anthropic за аналогичный объем просят $50 — разница более чем в 25 раз. DeepSeek-V4 Flash предлагает расценки в 1/34 от стоимости американских конкурентов.

Переход индустрии к агентному ИИ резко увеличивает потребление токенов: для одной комплексной задачи требуется до 3,5 тыс. раз больше токенов, чем для простого ответа чат-бота. Китайские модели, такие как Kimi-K3 с 2,8 трлн параметров, не только дешевы, но и превосходят американские по производительности в некоторых тестах. При этом китайские лаборатории активно выпускают новые модели: Zhipu представила GLM-5.2, Moonshot AI — Kimi-K3, Alibaba — Qwen 3.8.

Американская администрация своими действиями подстегивает переход на китайский софт: запрет на использование Claude Fable 5 для нерезидентов США заставил компании искать альтернативы. Даже Microsoft рассматривает интеграцию китайских моделей в Copilot из-за высоких расходов на американские системы. Китай также использует ценовое преимущество для геополитического влияния, предлагая дешевый ИИ развивающимся странам.

Однако у китайских моделей есть ограничения: они менее эффективны в сложных логических задачах и могут расходовать больше токенов. Кроме того, крупный западный бизнес вряд ли интегрирует китайские модели из-за рисков безопасности и регулирования. Тем не менее для 90% рутинных офисных задач их возможностей достаточно, что создает угрозу для американского фондового рынка, где капитализация технологических гигантов раздута ожиданиями высоких доходов от ИИ.