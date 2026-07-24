Технологии

Китайские ИИ-модели обходятся в десятки раз дешевле американских

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Китайские разработчики искусственного интеллекта выпускают нейросетевые модели, которые значительно дешевле американских аналогов и часто являются опенсорсными. Это создает серьезную конкуренцию для США, где затраты на ИИ-сектор огромны. Например, стоимость 1 млн выходных токенов для модели GLM-5.2 от Z.ai составляет $1,92, тогда как у Anthropic за аналогичный объем просят $50 — разница более чем в 25 раз. DeepSeek-V4 Flash предлагает расценки в 1/34 от стоимости американских конкурентов.

Переход индустрии к агентному ИИ резко увеличивает потребление токенов: для одной комплексной задачи требуется до 3,5 тыс. раз больше токенов, чем для простого ответа чат-бота. Китайские модели, такие как Kimi-K3 с 2,8 трлн параметров, не только дешевы, но и превосходят американские по производительности в некоторых тестах. При этом китайские лаборатории активно выпускают новые модели: Zhipu представила GLM-5.2, Moonshot AI — Kimi-K3, Alibaba — Qwen 3.8.

Американская администрация своими действиями подстегивает переход на китайский софт: запрет на использование Claude Fable 5 для нерезидентов США заставил компании искать альтернативы. Даже Microsoft рассматривает интеграцию китайских моделей в Copilot из-за высоких расходов на американские системы. Китай также использует ценовое преимущество для геополитического влияния, предлагая дешевый ИИ развивающимся странам.

Однако у китайских моделей есть ограничения: они менее эффективны в сложных логических задачах и могут расходовать больше токенов. Кроме того, крупный западный бизнес вряд ли интегрирует китайские модели из-за рисков безопасности и регулирования. Тем не менее для 90% рутинных офисных задач их возможностей достаточно, что создает угрозу для американского фондового рынка, где капитализация технологических гигантов раздута ожиданиями высоких доходов от ИИ.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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