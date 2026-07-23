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85 дорог отремонтируют в казанских поселках

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Казани отремонтируют 85 дорог в 30 поселках, ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Казани обновят 85 дорог в 30 поселках, включая Северный, Залесный, Мирный и Новую Сосновку. Общая протяженность участков составит около 40 км, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Мэр Ильсур Метшин отметил, что один из ключевых проектов — дорога длиной 3,4 км в Советском районе, которая соединит Мамадышский тракт и проспект Победы. Это обеспечит удобный проезд для жителей трех поселков и четырех жилых комплексов.

На данный момент работы завершены на 24 объектах, еще на 17 продолжаются. Общий уровень готовности — 39%. Лучшие показатели на улице Натана Рахлина (56%), на Ноксинской — 40%, на Зирекле — 37%, в Дорожном переулке — 32%.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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