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Филдсовскую премию 2026 года вручили в Филадельфии

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Филадельфии прошла церемония вручения Филдсов...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Церемония вручения Филдсовской премии 2026 года прошла в Филадельфии. Эта награда считается одной из самых престижных в области математики и присуждается раз в четыре года молодым учёным до 40 лет. Имена лауреатов были объявлены на торжественном мероприятии. Подробности о победителях и их достижениях пока не раскрыты.

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