Филдсовскую премию 2026 года вручили в Филадельфии

Церемония вручения Филдсовской премии 2026 года прошла в Филадельфии. Эта награда считается одной из самых престижных в области математики и присуждается раз в четыре года молодым учёным до 40 лет. Имена лауреатов были объявлены на торжественном мероприятии. Подробности о победителях и их достижениях пока не раскрыты.