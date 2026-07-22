В Татарстане отремонтировали дорогу Азеево — Черемшан — Шентала

В Новошешминском районе завершился капремонт участка трассы Азеево — Черемшан — Шентала. Дорожники обновили почти 3 км полотна — уложили два слоя асфальта, отремонтировали железобетонные трубы и обустроили тротуары длиной 150 метров. На трассе появился новый автопавильон с площадками, а обочины укрепили асфальтогранулятом — площадь работ составила более 11 тысяч квадратных метров. Кроме того, смонтировали 372 метра металлического барьерного ограждения, установили дорожные знаки и сигнальные столбики, нанесли разметку. Работы велись по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Информацию предоставила пресс-служба минтранса РТ.