Экономика

Экспорт зерна из Татарстана по воде вырос вдвое за четыре месяца

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Экспорт зерна из Татарстана по воде вырос вдвое...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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С апреля по июль из республики отправили 62,3 тысячи тонн зерна, что в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. 13 теплоходов доставили грузы в Иран, Турцию, Египет и Израиль. Основной объём пришёлся на кормовой ячмень — 39,1 тысячи тонн, который шёл прямым маршрутом. Продовольственную пшеницу (23,2 тысячи тонн) переваливали через порт Кавказ. Все партии прошли фитосанитарный контроль, трюмы обеззаразили.

За первое полугодие республика экспортировала свыше 120 тысяч тонн зерна в 13 стран. Зерновые заняли почти половину всех отгрузок. Данную информацию сообщает портал Татар-информ.

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