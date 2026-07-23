Экспорт зерна из Татарстана по воде вырос вдвое за четыре месяца

С апреля по июль из республики отправили 62,3 тысячи тонн зерна, что в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. 13 теплоходов доставили грузы в Иран, Турцию, Египет и Израиль. Основной объём пришёлся на кормовой ячмень — 39,1 тысячи тонн, который шёл прямым маршрутом. Продовольственную пшеницу (23,2 тысячи тонн) переваливали через порт Кавказ. Все партии прошли фитосанитарный контроль, трюмы обеззаразили.

За первое полугодие республика экспортировала свыше 120 тысяч тонн зерна в 13 стран. Зерновые заняли почти половину всех отгрузок. Данную информацию сообщает портал Татар-информ.