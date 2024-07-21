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Зубы застучат от холода: синоптики предрекли аномально холодные дни на этой неделе

Казань, переживающая середину лета, внезапно столкнулась с прохладным перепадом температур

obruchev.mos.ru

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Казань, переживающая середину лета, внезапно столкнулась с прохладным перепадом температур. Согласно актуальным прогнозам синоптиков, сегодняшний день станет последним из серии теплых дней этого сезона, и жители города вскоре переоденутся из легкой летней одежды в более теплые джинсы и свитера, поскольку в ближайшее время температура не поднимется выше 23 градусов.

Снижение температуры предвещает также начало дождливого периода. Предполагается, что осадки начнутся уже завтра и будут продолжаться на протяжении следующего воскресенья, прерываясь на короткие периоды.

Предстоящая пятница обещает быть особенно холодной, с дневной температурой, опускающейся до 20 градусов, и ночной, колеблющейся от 11 до 15 градусов. Такие неожиданные погодные изменения могут оказаться сложным испытанием для жителей Казани, которые привыкли к долгим, теплым и солнечным дням лета.

Этот неожиданный переход к более холодной и дождливой погоде напоминает о капризах климата нашей планеты и о необходимости быть готовыми к любым его изменениям.

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