«Зимы больше не будет, весна уже на пороге»: Вильфанд рассказал, какими будут январь и февраль

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, заявил, что завершающий период зимы 2025 года будет аномально теплым.

По его словам, в январе и феврале температура в ряде российских регионов — от Центральной России до Сибири — превысит климатическую норму на 2–3 градуса. Эти изменения вызывают обеспокоенность учёных, так как они могут повлиять на природу, экосистемы и образ жизни.

Чем грозит теплая зима?

Аномальное потепление, наблюдаемое в последние десятилетия, напрямую связано с глобальными изменениями климата. Эксперты выделяют несколько ключевых последствий:

Нарушение экосистем. Отсутствие длительных морозов может сбить природные циклы животных и растений, негативно сказавшись на их адаптации и выживании.

Риски для сельского хозяйства. Преждевременное потепление может привести к раннему росту растений, что повышает вероятность повреждения урожая при внезапных заморозках.

Проблемы со здоровьем. Нестабильные температуры увеличивают риск травм на гололёде и обострения заболеваний, особенно у пожилых людей.

Проблемы с осадками и их последствия

Частые оттепели и нестабильные осадки станут характерной чертой зимнего сезона. Это приведёт к следующим проблемам:

Гололедица. Постоянные перепады температуры создадут сложные условия на дорогах, увеличив количество ДТП и травм среди пешеходов.

Затраты коммунальных служб. Постоянная уборка снега и наледи потребует дополнительных финансовых вложений.

Угрозы для зимнего отдыха. Горнолыжные курорты столкнутся с необходимостью создавать искусственный снег, что повысит их затраты и стоимость услуг для туристов.

Климатический сигнал: что важно знать?

Учёные подчеркивают, что аномальная зима — это не просто временное явление. Такие изменения свидетельствуют о нарастающих проблемах в климатической системе. Потепление может повлиять на миграцию животных, сместить привычные сезонные циклы и изменить условия для жизни растений и людей.

Хотя мягкая зима может показаться комфортной, специалисты предупреждают: это тревожный сигнал, требующий серьёзных решений для адаптации. Чтобы справляться с такими вызовами, необходимо разрабатывать долгосрочные стратегии и модернизировать инфраструктуру.

