Заплатят, как миленькие: стало известно кому грозят новые штрафы до 1 млн рублей

В декабре текущего года Правительство РФ утвердило закон, заключающийся в усилении контроля и ответственности за использование персональных биометрических данных россиян, пишет онлайн-издание PRIMPRESS.

Согласно нововведению, теперь финансовые учреждения, такие как банки и микрофинансовые организации, а также их работники будут наказываться крупными денежными штрафами за нарушения в использовании персональных биометрических сведений граждан нашего государства.

В настоящее время стремительно развиваются технологии, и где раньше нужно было вводить пароли и подтверждать личность подписью, теперь можно просто приложить палец или прямо посмотреть, чтобы системы вас опознали. Однако у прогресса есть и обратная сторона: вместе с развитием технологий развиваются и новые виды мошенничества и воровства.

Именно поэтому власти российского государства приняли решение на законной основе ввести новые административные наказания в виде штрафов. Так, организация, которая нарушит правила использования и размещения данных гражданина России, будет оштрафована от 500 до 1 миллиона рублей, а сотрудники, совершившие подобное - от 100 до 300 тысяч рублей.