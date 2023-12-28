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Заплатят, как миленькие: стало известно кому грозят новые штрафы до 1 миллиона рублей

Заплатят, как миленькие: стало известно кому грозят новые штрафы до 1 миллиона рублей

abakan-news.ru

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В Российской Федерации с недавнего времени на законной основе начали действовать административные наказания за новый вид нарушений должностных лиц и организаций, пишет PRIMPRESS.

Правительство РФ утвердило новые штрафы за неправильное использование и размещение биометрических данных россиян финансовыми учреждениями, а также их сотрудниками. Для работников суммы наказаний за подобные нарушения будут равны от 100 000 до 300 000 руб., а для банков, МФК и других организаций от 0,5 до 1 миллиона руб.

Данное нововведение вступило в законную силу, так как власти российского государства стараются как можно сильнее обезопасить личные данные граждан в эпоху стремительно развивающихся технологий, а также во время развития различных видов мошенничества.

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