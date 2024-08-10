Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Выкинут из вагона вместе с чемоданами: в РЖД ужесточили правила, теперь не подействует даже купленный билет

Недавно пользователи цифровых сервисов для зака...

salon-imidj.ru

Подписаться в Telegram

Недавно пользователи цифровых сервисов для заказа железнодорожных билетов столкнулись с серией отмен из-за технических ошибок. Проблемы возникают в периоды максимальной загрузки систем, например, в моменты старта продаж билетов на новые рейсы в утренние часы, когда серверы не справляются с большим количеством одновременных запросов.

В случаях отмены билетов, деньги обычно автоматически возвращаются на карту клиента, но статус на платформе может все еще показывать, что билет приобретен. Служба поддержки клиентов подтверждает возврат средств и просит прощения за неудобства, что мало утешает планировавших поездки пассажиров.

Чтобы уменьшить риск возникновения проблем и потенциальные финансовые потери, рекомендуется следующее:

  • Регулярно проверяйте статус билета после покупки, особенно в первые моменты после транзакции.
  • Оплачивайте билеты картами, которые предоставляют кэшбэк или другие бонусы, чтобы частично компенсировать потери в случае отмены.
  • Помните, что при потере паспорта, указанного при бронировании, можно воспользоваться временным удостоверением личности на срок до 90 дней для подтверждения вашей личности при посадке.

Сложности с онлайн-бронированием подчеркивают необходимость усовершенствования систем билетных платформ для улучшения их стабильности и надежности. В ответ на эти вызовы, железнодорожные компании вместе с IT-специалистами интенсивно работают над оптимизацией своих систем, чтобы в будущем предотвратить подобные сбои.

Онлайн-заказ билетов по-прежнему остается удобным и предпочтительным способом планирования поездок для многих пассажиров. Со временем, благодаря технологическому прогрессу, можно ожидать улучшения надежности этих сервисов, что обеспечит плавность и комфорт при покупке билетов.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

ТЦ «Бахетле» в Казани взяли в ипотеку на 10 лет

Интересное в Казани

день назад

Риэлторы уже давно это делают: как купить квартиру и получать от нее стабильный доход

сетка вентиляцию от тараканов и грызунов

Новости Татарстана

6 часов назад

В поддержку Курской области в Челнах отменили салют на день города

Интересное в Казани

2 дня назад

Место для уютных разговоров: где можно позавтракать и выпить кофе с друзьями или семьей

ремонт ламината без разборки пола в Екатеринбурге

Новости Казани

день назад

В Казани Hyundai на скорости сбил 40-летнего велокурьера

Новости Казани

день назад

В Казани ограничения движения на улице Фатыха Амирхана продлятся до 30 сентября

Новости Татарстана

день назад

Антисанитария зафиксирована в 793 лагерях РТ

Новости Казани

день назад

В Казани «КАМАЗ» влетел в Ford

Новости Казани

день назад

Казань и Ереван свяжет прямой авиарейс с 9 августа
Новости Татарстана
6 часов назад

Татарстан заработал 27,6 млрд рублей от продажи молока

В первом полугодии 2024 года Татарстан заработа...

Новости Татарстана

7 часов назад

Резкий рост цен на бензин в Татарстане

Новости Татарстана

7 часов назад

Тенденции на российском автомобильном рынке

Новости Татарстана

7 часов назад

Жители Проспекта Победы выступили за озеленение и против нарушений спокойствия

Новости Татарстана

7 часов назад

Казанский Особняк обретет новую жизнь после реставрации
В Казани стартует марафон уличных библиотек
Новости Татарстана
6 часов назад

В Казани стартует марафон уличных библиотек

Новости Татарстана

7 часов назад

Сосед-насильник предстанет перед судом в Татарстане

Новости Татарстана

7 часов назад

Авария на трассе Казань — Оренбург

Новости Татарстана

12 часов назад

Казань инвестирует 935 млн рублей в капитальный ремонт электрических сетей
Снять квартиру в Казани. Или купить? Тонкости с...
Интересное в Казани
4 дня назад

Снять квартиру в Казани. Или купить? Тонкости современного рынка недвижимости
Валентина Мубаракшина вырастила гигантскую тыкв...
Новости Татарстана
6 часов назад

Валентина Мубаракшина вырастила гигантскую тыкву в 78 лет