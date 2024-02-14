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«Вновь завалит снегом»: синоптики пообещали новые затяжные снегопады

«Вновь завалит снегом»: синоптики пообещали новые затяжные снегопады

stranabolgariya.ru

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Граждан Российской Федерации предупреждают, что в некоторые регионы страны в ближайшие дни вернутся мощные снегопады, при том, что от последствий предыдущих города не могут оправиться до сих пор.

Например, в регионах центральной части страны с 14 по 16 февраля ожидается дневная температура воздуха в пределах от минус 13 до минус 15 градусов Цельсия, а ночью она опустится до минус 21 градуса. На выходных в этом периоде ожидается незначительное повышение температуры до минус 11 градусов.

На следующей неделе ожидается постепенное снижение температуры: сначала дневные показатели составят от минус 7 до минус 11 градусов, а затем опустятся до минус 7 градусов. Эти значения сохранятся до конца месяца, за исключением 28 февраля, когда ожидается от минус 7 до минус 12 градусов.

Метеорологи также предупреждают о продолжительных сильных снегопадах во Владимире: осадки прогнозируются с 22 по 25 февраля. В период с 26 по 29 число возможны дожди вперемешку со снегом.

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