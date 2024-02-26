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Весна отменяется: синоптики предсказали в России снегопады уже с 1 марта

Весна отменяется: синоптики предсказали в России снегопады уже с 1 марта

smotrim.ru

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Согласно прогнозу синоптиков, в последние дни февраля в регионах Российской Федерации ожидаются морозы, проявляющиеся в основном в ночное время суток. Многие жители страны ожидают скорое наступление весны, однако ее приход откладывается на некоторое время.

Прогнозы метеорологов указывают на вероятность снегопадов в центральной части России.

По данным метеорологической службы Gismeteo, 2 марта ожидается снегопад, который будет символизировать начало весны в Самарской области. Затем наступит недолгий период отдыха от снега, однако с 7 марта начнется продолжительный период снегопадов, продолжающихся до 18 марта. Осадки в виде снега будут иногда смешиваться с дождем, а их интенсивность будет колебаться от сильных до слабых и наоборот.

Положительные температуры ожидаются в Самарской области только со второй половины марта, сопровождаемые как дождем, так и снегом. Важно отметить, что данный прогноз только предварительный, и ввиду капризности и изменчивости настроения погоды в 2024 году ситуация может измениться.

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