В России к новогодним каникулам добавлены выходные: праздничный календарь изменен

Граждан Российской Федерации обрадовали новостью, в которой объявили о дополнительных выходных на новогодние каникулы, сообщает pg12.ru.

Предстоящие праздничные выходные будут продлены на два дня, и в итоге их продолжительность составит 10 календарных дней, а не 8 как обычно. Россияне будут дольше отдыхать, так как 31 и 31 декабря в 2023 году приходятся на субботу и воскресенье. В связи с этим власти РФ приняли решение перенести эти дни на 7 и 8 января 2024 года, поэтому первым рабочим днем станет 9 января.

Кроме того, выпавшие на новогодние каникулы субботу и воскресенье 6 и 7 января соответственно перенесут на другие даты - 10 мая и 31 декабря 2024 года.

Эксперты рассказали россиянам, почему брать отпуск в январе 2024 года будет не самым лучшим решением. В связи с тем, что отпускные выплаты зависят от количества выходных дней в месяце, январь не самый выгодный для отпуска. Другими словами, если в месяце много выходных из-за праздничных дней, то отпускные будут меньше, так как суммы данных выплат рассчитываются по количеству рабочих будней.