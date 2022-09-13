BROWSTUDIO AlbinaGiza
— студия, миссия которой дать «пользу» вашей красоте, сэкономить время, средства и получить эстетическое удовольствия.
Нас Рекомендуют, потому что Мы Польза!
Возвращаем до 4% кэшбэка от каждой процедурыУслуги:
Цены:
- Перманентный макияж (татуаж) — губы, брови, межресничка
- Ламинирование/Ботокс/Наращивание ресниц
- Архитектура, окрашивание, коррекция бровей
- Долговременная укладка бровей
- Мини-тату
- Перманентный макияж от 2000 руб.
- Коррекция бровей от 400 руб.
- Ламинирование ресниц от 1300 руб.
- Ботокс ресниц от 1500 руб.
- Окрашивание бровей от 850 руб.
- Мини-тату 2000