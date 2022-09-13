ТОП-ЛИСТ САЛОНОВ И СТУДИЙ КРАСОТЫ КАЗАНИ 2023 ГОДА
ЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВА, СЕРВИСА И ПРАЙС-ЛИСТА
Редакция PROKAZAN.RU собрала список салонов и студий красоты, в которых сошлось всё — качество, скорость, атмосфера, сервис и адекватность прайс-листа.
Сохраняйте имена, явки, пароли, номера и адреса лучших салонов красоты и спешите становиться еще красивее, ведь у красоты, как известно, нет рамок и границ.
Узнать подробнее
@cactuskzn
Профсоюзная 28
Cтудии красоты Лысый Кактус уже 5 лет создают дизайны на ногтях, оформляют и окрашивают брови, а главное делают гладким тела как девушек так и мужчин по демократичным ценам.

Услуги:
  • Депиляция воском, сахаром, полимером, скинс
  • Маникюр, педикюр
  • Оформление бровей
  • Ламинирование ресниц
  • Мужская депиляция

Цены:
  • 4 зоны депиляции для женщин 1500 руб.
  • Маникюр с покрытием гель лак 1399 руб.
  • Педикюр с покрытием обычного лака 899 руб.
  • Коррекция бровей 500 руб.
Посмотреть акции
Узнать подробнее
СВОЯ – студия маникюра с приятной атмосферой, комфортом и заботой.
• Высокий уровень сервиса
• Гарантия на покрытие
• Программы лояльности для новых и постоянных клиентов
• Маникюр за 1,5 ч и меньше

Услуги:
  • Японский маникюр,педикюр
  • Спа педикюр
  • Спа "Ванночка - желе"
  • Подология
  • Покрытие гель лаком
  • Наращивание ногтей
  • Услуга в 4 руки маникюр + педикюр

Цены:
  • Маникюр от 1000 руб.
  • Маникюр с покрытием гель лак от 1400 руб.
  • Мужской маникюр от 1000 руб
  • Японский маникюр от 1400 руб.
  • Педикюр от 1000 руб.
  • Японский педикюр от 1800 руб.
  • Консультация подолога 500 руб.
  • SPA педикюр "Ванночка желе" 500 руб.
@svoya_kzn
ул. Чистопольская, 61д
ул. Саб﻿ира Ахтямова 1к1
Записаться
Узнать подробнее
BROWSTUDIO AlbinaGiza — студия, миссия которой дать «пользу» вашей красоте, сэкономить время, средства и получить эстетическое удовольствия.

Нас Рекомендуют, потому что Мы Польза!

Возвращаем до 4% кэшбэка от каждой процедуры

Услуги:
  • Перманентный макияж (татуаж) — губы, брови, межресничка
  • Ламинирование/Ботокс/Наращивание ресниц
  • Архитектура, окрашивание, коррекция бровей
  • Долговременная укладка бровей
  • Мини-тату

Цены:
  • Перманентный макияж от 2000 руб.
  • Коррекция бровей от 400 руб.
  • Ламинирование ресниц от 1300 руб.
  • Ботокс ресниц от 1500 руб.
  • Окрашивание бровей от 850 руб.
  • Мини-тату 2000
@albinagiza_browstudio
Вишневского 59а, к1, о 108
Ямашева 45а, вход 1, о 603
Посмотреть акции
Узнать подробнее
Центр красоты и спа «Brilliants» – это полный выбор современных процедур по уходу за телом и волосами. К вашим услугам: современное оборудование, уютные кабинеты и внимательные мастера, которые работают до последнего клиента.

Услуги:
  • Спа-процедуры
  • Парикмахерские услуги: окрашивание, уход за волосами
  • Маникюр и педикюр (в том числе и японский)
  • Оформление бровей и ламинирование ресниц
  • Депиляция воском
  • Макияж: дневной, вечерний, свадебный
  • Массаж и комплексный уход за телом

Цены:
  • Спа-процедуры от 1299 руб.
  • Маникюр от 850 руб.
  • Педикюр от 1100 руб.
  • Коррекция бровей от 400 руб.
  • Депиляция от 250 руб.
  • Макияж от 1100 руб.
@brilliants.spa
Ул. Степана Халтурина 11/10
Посмотреть акции
Узнать подробнее
Lashstilist_studio— это спокойное место, где тебя встретят с улыбкой и окунут в мягкое кресло для наращивания ресниц.
Это многолетний опыт мастеров, высокое качество материалов, доброжелательная и лёгкая атмосфера.

Услуги:
  • Наращивание ресниц на креслах реклайнерах
  • Перманент губ
  • Татуаж губ/ бровей
  • Нанонапыление, микроблендинг бровей
  • Укладка бровей
  • Коррекция, окрашивание сложных бровей
  • Окрашивание бровей хной, краской
  • Ламинирование, окрашивание ресниц
Позвонить
Узнать подробнее
@lashstilist_studio
Ул. Волкова 12
Ул. Четаева 10
«Центр Европейского Педикюра» успешно работает на российском рынке подологии и ногтевого сервиса с 2012 года.

Центр развивается в трёх направлениях:
  • обучающий центр «Центр Европейского Педикюра» — для мастеров ногтевого сервиса и подологов,
  • клиника «Здоровье стопы» — услуги сертифицированных подологов населению,
  • магазин профессиональной космецевтики для профессионального и домашнего использования.

Услуги
  • Маникюр
  • Педикюр
  • Услуги подолога с медицинским образованием
  • Устранение вросших ногтей, мозолей, натоптышей, грибков
Записаться на прием
Узнать подробнее
пр.Ямашева, 103Б
@goodday_kzn
Юлиуса Фучика, 55б
Территория красоты Good Day— это уютная атмосфера, доброжелательный коллектив, разнообразие услуг как красоты, так и здоровья.
  • Более 300 оказываемых услуг
  • Уже 7 лет дарим счастье нашим посетителям

Услуги:
  • Маникюр, педикюр
  • Оформление бровей и ламинирование ресниц
  • Косметология и уход за телом
  • Макияж и прически
  • Массаж и SPA

Цены:
  • Макияж от 1100 руб.
  • Маникюр с покрытием гель-лак от 1150 руб.
  • Педикюр с покрытием гель-лак от 1100 руб.
  • Оформление бровей от 1100 руб.
  • Массаж тела от 2000 руб.
Посмотреть акции
Узнать подробнее
Если вы ищете идеальное окрашивание или комфортную стрижку, то вам в салон красоты «Fresh Color». Здесь создают совершенный образ, помогают людям чувствовать себя красивыми и уверенными!

  • теплая и приятная атмосфера
  • забота о волосах
  • свежесваренный кофе или чай

Услуги:
  • Стрижка женская, мужская
  • Окрашивание волос, укладка
  • Spa уход
  • Кератин и ботокс, биозавивка

Цены:
  • Стрижки от 500 руб.
  • Окрашивание волос от 2000 руб.
  • Spa уход от 1000 руб.
  • Укладка волос от 600 руб.
  • Кератин от 3500 руб.
  • Ботокс от 2500
  • Биозавивка от 4000 руб.
Записаться
Получить промокод
@fresh_colorkzn
Ямашева 89
FRESH COLOR
Добро пожаловать в салон красоты «Лейсан»!
Приглашаем Вас совершить путешествие в мир красоты.

Услуги:
  • Креативные стрижки
  • Сложные окрашивания
  • Кератиновое выпрямление
  • Парикмахерские услуги
  • Ногтевой сервис
  • LPG массаж
  • Солярий

Цены:
  • Парикмахерские услуги от 300 руб.
  • Косметические услуги от 250 руб.
  • Уход за волосами 2000 руб.
  • Эпиляция от 350 руб.
  • Косметологические услуги от 200 руб.
Записаться
Посмотреть акции
@Leysan_salon
Ямашева 89
САЛОН КРАСОТЫ
ЛЕЙСАН
Эта статья была вам полезна?