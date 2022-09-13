Услуги:

Депиляция воском, сахаром, полимером, скинс

Маникюр, педикюр

Оформление бровей

Ламинирование ресниц

Мужская депиляция

Цены:

4 зоны депиляции для женщин 1500 руб.

Маникюр с покрытием гель лак 1399 руб.

Педикюр с покрытием обычного лака 899 руб.

Коррекция бровей 500 руб.

Cтудии красоты Лысый Кактус уже 5 лет создают дизайны на ногтях, оформляют и окрашивают брови, а главное делают гладким тела как девушек так и мужчин по демократичным ценам.