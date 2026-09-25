Опрос Нетологии и СберБизнес Live: 21% предпринимателей с двумя дипломами

Два высших образования есть у 21 процента российских предпринимателей, а 3 процента получили три диплома и больше. Такие данные приводят образовательная компания Нетология и СберБизнес Live по итогам совместного исследования.

Высшее образование 65 процентов владельцев бизнеса считают фактором, который помог запустить и развивать свое дело. Диплом при этом не единственный формат: у 20 процентов предпринимателей за плечами колледж, техникум или ПТУ, а 7 процентов имеют незаконченное высшее. Все они уже управляют компаниями.

Учебу как часть предпринимательской стратегии выстраивали 24 процента респондентов: они сознательно выбирали основную сферу образования, планируя затем открыть собственное дело. Еще 13 процентов прошли дополнительное специальное обучение ради развития бизнеса. Среди плюсов профильных программ называют приобретение ключевых знаний — 42 процента, разбор нюансов и тонкостей предпринимательской деятельности — 37 процентов, облегчение старта нового дела — 14 процентов, практические навыки ведения бизнеса — 12 процентов.

Дистанционный формат получения высшего образования интересует 33 процента опрошенных. «Cовременный бизнес требует мгновенной реакции на технологические изменения, и у предпринимателей часто нет возможности на полноценное академическое погружение. Наша цель — сделать обучение, интегрированное в привычный рабочий ритм. Здорово, что каждый третий предприниматель (33 процентов) сегодня заинтересован именно в дистанционном получении высшего образования», — отметил директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сергей Меламед. Опрос проводили в августе 2026 года среди 1000 владельцев бизнеса, индивидуальных предпринимателей и лиц, принимающих ключевые решения в микро- и малых компаниях из разных городов и регионов России.