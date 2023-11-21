В январе пенсии не будет: пенсионеров ошарашили долгожданным сюрпризом от государства

Пожилых граждан Российской Федерации, получающих пенсии на карты «Мир», одновременно обрадовали и огорчили новостью о получении двух выплат в декабре 2023 года и о не получении денег в январе 2024 года, сообщает progorod59.ru.

В декабре текущего года российским пенсионерам поступит сразу две страховые выплаты по возрасту: первая будет начислена уже 1 декабря, так как 3 число выпадает на выходной день, а вторая - в конце месяца. Более того, вторая пенсионная выплата будет содержать в себе приятный сюрприз, который заключается в том, что денег будет больше, потому что Госдума РФ утвердила закон об индексации пенсий с 1 января 2024 года на 7,5%, ввиду роста цен на товары и услуги.

Вторая пенсия придет во второй половине декабря 2023 года, однако это не подарок от государства, а страховая выплата за январь наступающего 2024 года. В связи с тем, что первая неделя января будет праздничной и соответственно выходной, службы, распределяющие и начисляющие пенсии пожилым россиянам, не будут работать. Чтобы не тянуть выплаты пенсий до середины первого месяца 2024 года, власти нашего государства приняли решение зачислить деньги за январь в конце декабря текущего года.