Для дружбы с искусством не нужно не нужно заканчивать художественную школу и закупать дорогостоящие материалы. Все необходимое находится в студии «Lew_artspace»
Вы сможете создать:
• изделия из эпоксидной смолы;
• картину спиртовыми чернилами;
• флорариум;
• шедевр акрилом и поталью.
Проводятся индивидуальные мастер классы в любое удобное время для гостя.
Так же можно устроить небольшой фуршет, выпить бокал вина или устроить чаепитие. Этот бонус входит в стоимость мастер класса.→ Узнать об акциях