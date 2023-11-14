«Кривой кувшин»

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— это уютная гончарная мастерская на Квартале.Здесь проводятся мастер-классы по керамике для взрослых и детей. У нас вы сможете слепить своими руками чашку или тарелочку, которой будет пользоваться вся ваша семья!Предстоящие праздники — повод показать своим близким заботу и внимание. Если в вашем окружении есть творческие люди — познакомьте их с удивительным миром керамики — подарите им сертификат на мастер-класс в гончарной мастерской.Удовольствие от самореализации — одна из самых ярких эмоций. Удивляйте любимых! Всё в ваших руках!