устроить своё
свидание с ProKazan
Если вам хочется позвать человека на свидание, а на ум приходят только банальности вроде кино и ресторанов. Самое время узнать возможности своего города по-лучше
Сегодня в Казани есть необычные места, где можно назначить свидание своей половинке и точно не прогадать! А может вам и вовсе захочется устроить со своим партнером «челлендж» и пройти их все? Уверенны, это добавит искру в ваши отношения!
А чтобы вам было проще выбрать редакция ProKazan собрала подборку с местами для романтических свиданий и узнала у владельцев о секретных акциях и скидках, которые помогут еще и сэкономить
Выбрать куда пойти?
… ходить на романтические ужины
… ходить вместе в SPA
... проводить время вместе
ходить на романтические ужины
В «Gastrobar RefettoriO» — вы можете насладиться не только пиццей и пастой, а так же стать свидетелем интересной шоу-программы и спеть свои любимые песни в караоке. Если у Вас день Рождения, корпоратив или просто праздник души — «Gastrobar RefettoriO» — сделает его незабываемым.

  • Скидка -15% на все меню по кухне в день рождения.

  • С воскресения по четверг — песни в караоке бесплатно.

  • С понедельника по пятницу с 12 до 15 скидка 20% на все меню по кухне.

→ Подробнее
Узнать подробнее
улица Театральная, д3
@arome_kzn
+7 (843) 292-0-292
ходить вместе в SPA
Спа салон в Казани ждет Вас в центре Баумана
Дом тела и СПА «СОФИТЕРРА»

  • СПА- программы на 1−2 и даже 3 гостей ;
  • Комплексные уходовые процедуры для тела и лица;
  • Ручной и аппаратный массаж всего тела;
  • Программы для стройности и улучшения фигуры и качества кожи;
  • Консультации профессиональных косметологов, нутрициологов и специалистов по коррекции фигуры ;
  • Программы лояльностей с уникальным набором скидок и бонусных процедур

→ Узнать об акциях
Узнать подробнее
улица Баумана, 82, 2 этаж
@sofiterra_spa
+7 (903) 305-00-97
«Massante» — это студия заботы о теле, где выполняют такие услуги как классический массаж, релакс, и СПА-процедуры.
На сеансе с вами будет работать квалифицированный специалист. А так же вас ждет около 9 программ для двоих.

На сеансе вам:
  • Аккуратно проработают все зажимы, уберут боли в теле
  • Проведут лимфодренажный и антицеллюлитный массаж, для коррекции фигуры.
  • Снимут стресс и чувство усталости.

После, гостей ожидает, травяной либо я годный чай.
А так же чувство обновления, отдыха и прилива сил.

→Узнать подробнее
Узнать подробнее
Чистопольская, 79
@massante.kazan
+7 (939) 393-54-66
проводить время вместе
Для дружбы с искусством не нужно не нужно заканчивать художественную школу и закупать дорогостоящие материалы. Все необходимое находится в студии «Lew_artspace»

Вы сможете создать:
• изделия из эпоксидной смолы;
• картину спиртовыми чернилами;
• флорариум;
• шедевр акрилом и поталью.
Проводятся индивидуальные мастер классы в любое удобное время для гостя.
Так же можно устроить небольшой фуршет, выпить бокал вина или устроить чаепитие. Этот бонус входит в стоимость мастер класса.

→ Узнать об акциях
Узнать подробнее
ул. Галимджана Баруди 16
@Lew_artspace
+7 (906) 114-38-67
LEW_ARTSPACE
Глэмпинг «Вид» — это уютные современные гостевые домики в всего в 30 минутах езды от города Казани с прекрасным видом на просторы Волги.

  • Уникальный вид и большие панорамные окна.
  • На территории комплекса имеется русская баня. Аренда бани для жителей домика платная, бронирование необходимо делать заранее.
  • Территория у каждого домика имеет свою зону барбекю и зону отдыха.
  • — Находится в 30 минутах от Казани, дорога к нему идет по асфальтированной комфортной трассе.

→ Узнать об акциях
Узнать подробнее
пос. Зеленый Бор
@vid_glamp
+7 (995) 367-70-46
«Кривой кувшин» — это уютная гончарная мастерская на Квартале.
Здесь проводятся мастер-классы по керамике для взрослых и детей. У нас вы сможете слепить своими руками чашку или тарелочку, которой будет пользоваться вся ваша семья!

Предстоящие праздники — повод показать своим близким заботу и внимание. Если в вашем окружении есть творческие люди — познакомьте их с удивительным миром керамики — подарите им сертификат на мастер-класс в гончарной мастерской.

Удовольствие от самореализации — одна из самых ярких эмоций. Удивляйте любимых! Всё в ваших руках!

Записаться
Гаврилова, 10А
@krivoy_kuvshin
+7 (903) 313-19-50
Узнать подробнее
Не упустите свой шанс на счастье и незабываемые романтические моменты вместе с prokazan!