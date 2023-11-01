Новости России
· Ульяна Сенько

Уже с завтрашнего дня: Сбербанк удивил всех, кто получает пенсию на банковскую карту

Уже с завтрашнего дня: Сбербанк удивил всех, кто получает пенсию на банковскую карту

vbr.ru

Подписаться в Telegram

Сбербанк внедрил новый механизм для помощи российским пенсионерам, сообщили в progorodsamara.

Данная функция, согласно словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, является новым шагом в улучшении обслуживания пожилых граждан Российской Федерации: она предоставляет им удобный способ получения информации о начислении пенсии на свои банковские карты.

Теперь пенсионерам не нужно будет тратить время на ожидание ответа оператора или посещение банка для получения такой информации. Они смогут получить нужные сведения, обратившись к роботу-помощнику через официальный номер Сбербанка 900. Это позволит пожилым россиянам более точно планировать свои расходы и избежать беспокойства по поводу даты начисления пенсии.

Напомним, что пожилым гражданам сообщили о выплате сумой 10 тысяч рублей, которую можно получить за долги брак от 50 лет. Сначала пенсионерам нужно обратиться в МФЦ или в социальную защиту для подачи заявления на денежный бонус от государства и дождаться его одобрения, а тем, кто уже подал заявку, выплаты начали поступать на карты уже с 27 октября текущего года, сообщили в PRIMPRESS.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Через минуту отель был в дыму»: стала известна предварительная причина пожара в KamaRooms

Гид по скидкам Казани

день назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%

что делать если у соседей клопы

Новости Казани

день назад

В Казани посетители кафе устроили массовую драку из-за девушки

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Деремся, лепим и летаем: чем стоит заняться казанцам осенью 2023 года

ремонт стиральной машины aeg в Екатеринбурге

Новости Казани

22 часа назад

В Казани женщину нашли в луже крови после романтического застолья

Новости Казани

14 часов назад

Аэропорт Казани купил за 23 млн рублей земельный участок

Новости Казани

день назад

В Казани мост через Монастырскую протоку построят в следующем году

Новости Татарстана

день назад

Новый прокурор РТ предложил запретить подросткам посещать кальянные

Новости Казани

19 часов назад

В Казани стоимость проезда могут поднять до 42 рублей
Лонгриды
день назад

«Через минуту отель был в дыму»: стала известна предварительная причина пожара в KamaRooms

«Через минуту отель был в дыму»: стала известна предварительная причина пожара в KamaRooms

Новости Татарстана

11 часов назад

В Татарстане изъято более 800 автомобилей за год

Гид по скидкам Казани

день назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%

Новости Татарстана

11 часов назад

Татарстанец передал бойцам СВО полтонны меда

Новости Татарстана

12 часов назад

Потребность в автокредитах по РТ выросла на 100%
Эксперт КФУ Аухадеев рассказал об аномальном потеплении в Татарстане
Новости Татарстана
13 часов назад

Эксперт КФУ Аухадеев рассказал об аномальном потеплении в Татарстане

Новости Татарстана

13 часов назад

7,6 млрд рублей направят на строительство «Нэфис Косметикс» в Татарстане

Новости Татарстана

13 часов назад

В магазинах ЛНР появились продукты из Татарстана

Новости Казани

13 часов назад

Московский зоопарк готов предоставить вольер белому мишке из Казани
Более 10 миллионов рублей сэкономили жители Татарстана за месяц на поездках в общественном транспорте
Важное в РТ
4 дня назад

Более 10 миллионов рублей сэкономили жители Татарстана за месяц на поездках в общественном транспорте