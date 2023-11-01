Уже с завтрашнего дня: Сбербанк удивил всех, кто получает пенсию на банковскую карту

Сбербанк внедрил новый механизм для помощи российским пенсионерам, сообщили в progorodsamara.

Данная функция, согласно словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, является новым шагом в улучшении обслуживания пожилых граждан Российской Федерации: она предоставляет им удобный способ получения информации о начислении пенсии на свои банковские карты.

Теперь пенсионерам не нужно будет тратить время на ожидание ответа оператора или посещение банка для получения такой информации. Они смогут получить нужные сведения, обратившись к роботу-помощнику через официальный номер Сбербанка 900. Это позволит пожилым россиянам более точно планировать свои расходы и избежать беспокойства по поводу даты начисления пенсии.

Напомним, что пожилым гражданам сообщили о выплате сумой 10 тысяч рублей, которую можно получить за долги брак от 50 лет. Сначала пенсионерам нужно обратиться в МФЦ или в социальную защиту для подачи заявления на денежный бонус от государства и дождаться его одобрения, а тем, кто уже подал заявку, выплаты начали поступать на карты уже с 27 октября текущего года, сообщили в PRIMPRESS.