В Татарстане впервые назначили продюсера города: это Бугульма

Бугульма стала первым городом Татарстана, где ввели позицию продюсера города. Об этом сообщил глава Бугульминского муниципального района и города Бугульмы Дамир Фаттахов. Новый специалист займется объединением городских проектов, бизнеса, сообществ, экспертов и внешних партнеров ради общей стратегии развития территории.

Это решение продолжило работу по позиционированию и продвижению Бугульмы. Недавно здесь представили обновленный бренд «Место рождения истории». Кроме того, город вместе с Казанью стал одной из площадок первой лаборатории по продюсированию территорий, которую провели Институт развития городов Татарстана и команда «РЕАКТОРА».

Несколько месяцев участники лаборатории из Татарстана и других регионов России знакомились с контекстом Бугульмы и готовили проекты для развития территории. Городская команда перенимала опыт других российских территорий, которым удалось заново открыть свое наследие, выстроить современную стратегию и привлечь туристов, новые проекты и инвестиции.

Фаттахов подчеркнул, что продюсирование города является актуальным инструментом для Бугульмы. Оно помогает объединять вокруг общей стратегии людей, бизнес, сообщества, госструктуры и экспертов, находить сильные идеи и доводить их до конкретного результата. Для России это пока относительно новая компетенция, а в Татарстане ее системное развитие только начинается.

Продюсером города стала Алсу Хафизова — руководитель коммуникационного агентства, эксперт в сфере стратегических коммуникаций и развития территорий. Она работала в команде Казани, участвовала в проектах в разных городах и регионах России, а также в крупных городских и федеральных проектах. Вместе со своей командой Хафизова уже сопровождает ряд ключевых проектов Бугульмы и возглавляет проектный офис «Бугульма-250». При этом новая позиция не является штатной должностью в структуре администрации. Она предполагает проектную работу, ориентированную на конкретные задачи и результаты. Директор Института развития городов Республики Татарстан Наиля Нагуманова считает, что сегодня важно не только развивать городскую среду, но и комплексно продвигать территории, раскрывая их идентичность и поддерживая инициативы. По ее мнению, продюсирование особенно актуально для Бугульмы перед 250-летием, которое команда города рассматривает как многолетнюю программу изменений, требующую объединения проектов общим видением.